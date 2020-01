Daniele Dal Moro: altezza, età, Uomini e Donne, Grande Fratello, Martina Nasoni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Daniele Dal Moro ha ventinove anni. E' nata il 4 luglio 1990 sotto il segno del Cancro. Vive a Verona. E' un giovane imprenditore lavora nell'azienda di pubblicità e marketing di famiglia. Da qualche anno, con un suo amico, ha anche un’attività nel campo finanziario. Daniele ha un ottimo rapporto con i genitori, la madre è un’imprenditrice e il padre un esponente politico. Molto determinato ed esuberante, si definisce sensibile e un po’ egocentrico. È single, appassionato di fitness e videogame, ha una sorella di 19 anni, studentessa.Daniele Dal Moro: altezza, età, Uomini e Donne, Grande Fratello, Martina Nasoni 20 gennaio 2020 08:30. blogo

alone73x1 : #pensieri DAL FILM LA BESTIA NEL CUORE Caro Daniele, [...] Come si puo' mischiare un segreto come il nostro alla v… - daniele_baraldi : RT @chetempochefa: 'Abbiamo iniziato a lavorare su una tematica che è la democrazia digitale. Questa proposta si articola in tre temi: form… - daniele_baraldi : RT @Pontifex_it: Fermiamoci sul #VangelodiOggi (Gv 1,29-34), magari anche contemplando un’icona di Cristo, Figlio di Dio fattosi agnello, p… -