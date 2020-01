Colpo Spal a Bergamo, vince 2 a 1 contro l’Atalanta (Di martedì 21 gennaio 2020) Colpo della Spal a Bergamo, che ultima in classifica supera l'Atalanta per 2 reti a 1 nel posticipo della 20esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini sblocca il risultato al primo tempo grazie a un Colpo di tacco di Ilicic al 15' su assist di Zapata, ma poi la difesa nerazzurra viene messa in difficolta' dai ferraresi, che vanno piu' volte vicinissimi al pareggio. L'1 a 1 arriva al nono minuto del secondo tempo, con Petagna che va in rete grazie a una grande giocata di Reca. Passano una manciata di minuti e arriva il raddoppio degli emiliani (al 15') con Valoti che scavalca mezza difesa bergamasca e segna il gol della vittoria. ilfogliettone

