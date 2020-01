Brescia-Oldenburg in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming (Di lunedì 20 gennaio 2020) Terza giornata delle Top 16 di EuroCup 2020 e partita importantissima per la Germani Brescia, che ospita i tedeschi dell’Oldenburg. La situazione nel gruppo F è in grandissimo equilibrio con quattro squadre tutte con una vittoria. Brescia è reduce dalla bella vittoria nel derby lombardo contro l’Olimpia Milano, che ha permesso alla squadra di Esposito di consolidare il proprio terzo posto e di riscattare la sconfitta con Venezia in campo europeo. Germani basket Brescia-EWE baskets Oldenburg, sfida valevole per la terza giornata delle Top 16 di EuroCup, si giocherà mercoledì 22 Gennaio alle ore 20.30. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport. programma ORARI TV Brescia-Oldenburg MERCOLEDI’ 22 GENNAIO Ore 20.30 Germani basket Brescia-EWE ... oasport

