Australian Open 2020: date, giocatori e come vederlo in tv (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gli Australian Open si faranno, nonostante tutto. Il 20 gennaio a Melbourne inizia ufficialmente il primo Slam dell'anno, ma in quali condizioni? L'Australia è da settimane nella morsa del più grande incendio della sua storia, con un bilancio drammatico destinato a crescere. Ma si giocherà. Nei giorni scorsi Novak Djokovic, presidente del sindacato giocatori, aveva avanzato l'ipotesi di un rinvio, ma il direttore del torneo, Craig Tiley, ha risposto che il comitato organizzatore sta prendendo tutte le precauzioni del caso e che il torneo si svolgerà regolarmente, anche se sembra sempre più probabile una versione indoor, data la pessima qualità dell'aria e il rischio per la salute di giocatori e spettatori (il Melbourne Park ha tre stadi con tetto richiudibile e altri otto campi coperti). Evacuations Continue Across East Gippsland As ... gqitalia

RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - zazoomnews : Australian Open 2020: Matteo Berrettini nessun problema. Andrew Harris sconfitto facilmente in tre set -… -