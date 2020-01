Alberto Matano sudato prima de La vita in diretta: “Una scossa…” (FOTO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) La vita in diretta, Alberto Matano in palestra prima della puntata di oggi. FOTO Andrà in onda anche oggi, come tutti i giorni, a partire dalle 16.50 circa su Rai1 La vita in diretta, condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. E proprio il primo, in attesa della messa in onda di oggi, si è concesso qualche ora in palestra, postando su instagram (dove è ogni giorno seguitissimo da tantissimi fans) una FOTO nella quale lo si vede… sudato! Trattasi dell’immagine visibile in alto, alla quale Alberto Matano ha allegato come stato: Una bella scossa per cominciare la giornata… buona settimana! #lunedi #vibes #gym #ready #bluemonday non ti conosco. Migliaia i like e i commenti ricevuti, tra cui il ‘mi piace’ della Marchesa d’Aragona. Alberto Matano e Lorella Cuccarini: gli ascolti della puntata precedente de La vita in diretta Continua, intanto, il ... lanostratv

ParisiSonia : @lucianocapone @alesallusti @NicolaPorro Ha mai visto la trasmissione “Io sono innocente “ di Alberto Matano? Fa ve… - zazoomblog : ‘Mi stanno drogando di…’: Alberto Matano lo svela a Lorella Cuccarini la confessione a La vita in diretta -… - KontroKulturaa : 'Mi stanno drogando di...': Alberto Matano lo svela a Lorella Cuccarini, la confessione a La vita in diretta - -