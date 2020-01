1917 - recensione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Francia, aprile 1917, zona di trincee nel Nord-Ovest. Due giovani soldati ricevono l'incarico di trasmettere un ordine importantissimo a un altro battaglione, che sta avviandosi al punto di attacco.Ogni altro mezzo di comunicazione è interrotto dalla violenza dei combattimenti ma l'attacco non si deve effettuare perché i tedeschi, ritirandosi verso la Linea Hindenburg, hanno organizzato una trappola in cui cadrebbero 1600 soldati, fra i quali anche il fratello di uno dei due messaggeri.Sarebbe una strage. I due ragazzi partono di corsa, devono superare trincee, la terra di nessuno, altre aree in cui non si sa se e dove troveranno il nemico. Ce la faranno, arriveranno in tempo?Leggi altro... eurogamer

