Viaggio ad Hammamet, 20 anni dopo: perché Craxi non può diventare una bandiera (Di domenica 19 gennaio 2020) Viaggio ad Hammamet, 20 anni dopo: perché Craxi non può diventare una bandiera Hammamet, Tunisia. La tomba è bianca, in muratura a secco, una cornice intorno alla lapide. Un segno molto semplice, circondato da fiori rossi, con una piccola aiuola e una bellissima frase incisa sulla lapide: “La mia vita equivale alla mia libertà”. Il cimitero è quasi affacciato sulla spiaggia, sul lungomare. Sul sentiero che lo attraversa corrono i bambini, e le porte in stile arabo, andando verso il suq, sono ornate di graffiti. È stato Bettino Craxi a far riaprire – anche da morto – il cimitero cattolico della cittadina tunisina che lo ha ospitato. La casa dell’ex presidente del Consiglio, diventata il set di Gianni Amelio è ancora come l’ha lasciata lui, con i mobili in muratura e il carrubo che domina il giardino. La signora Anna, elegante nel suo lutto, non ha più parlato dalla scomparsa ... Leggi la notizia su tpi

