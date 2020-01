Veronica Pivetti: “Ho avuto sei anni di depressione, non bisogna vergognarsene” (Di domenica 19 gennaio 2020) Attrice, doppiatrice, conduttrice (al ritorno con Amore criminale) e scrittrice di un romanzo hard appena pubblicato: Veronica Pivetti è stata protagonista della puntata di Domenica In e ha parlato a Mara Venier del suo lungo e difficile percorso contro la depressione, da cui è uscita grazie all'aiuto dei medici. fanpage

