Traffico Roma del 19-01-2020 ore 10 | 30

CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, COMPLICE IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI NELLA Z.T.L. " FASCIA VERDE " FINO ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. ESENTATI DAL DIVIETO I VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E IBRIDI, ALIMENTATI E MARCIANTI A METANO O GPL, ANCHE BI-FUEL, I VEICOLI A BENZINA EURO 6, I CICLOMOTORI EURO 2 E ED I MOTOCICLI EURO 3. TRA I QUARTIERI FLAMINIO, TOR DI QUINTO E DELLA VITTORIA IN PIENO SVOLGIMENTO LA GARA PODISTICA "LA CORSA DI MIGUEL", INIZIATA ALLE 9:30 DAL FORO ITALICO, MENTRE ALLE 10:45 PARTIRÀ LA GARA NON COMPETITIVA DAL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA ALTEZZA PONTE DELLA MUSICA. L'ARRIVO PER ENTRAMBE LE CORSE ALL'INGRESSO DELLO STADIO OLIMPICO.

