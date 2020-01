Terribile incidente sull’Himalaya per Simone Moro e Tamara Lunger: “mi si è aperta una voragine sotto ai piedi e sono precipitato” (Di domenica 19 gennaio 2020) L’alpinista bergamasco Simone Moro ha avuto un incidente montano insieme a Tamara Lunger, mentre stavano tentando la salita del Gasherbrum I e il concatenamento con il Gasherbrum II, nella catena montuosa del Karakoram, sull’Himalaya. “Senza stare a girare troppo attorno al concetto, ieri siamo arrivati veramente a un soffio da un epilogo tragico e funesto sia per me che per Tamara – scrive Moro sulla propria pagina Facebook -. Eravamo intenzionati a passare due notti sulla montagna, raggiungere Campo 1, dormire li’ e il giorno dopo dirigerci verso Campo 2. Eravamo finalmente fuori dalla cascata di ghiaccio, avevamo superato anche l’ultimo grosso crepaccio e procedevamo sul plateau sommitale. Sempre legati perche’ sapevamo che i crepacci erano sempre in agguato e antenne sempre dritte ma il morale alto e la soddisfazione di aver superato ... meteoweb.eu

