Sessismo a Sanremo, Francesca Sofia Novello: “Sono laureata, passi indietro non ne faccio” (Di domenica 19 gennaio 2020) A quattro giorni dalla polemica che ha infiammato il percorso verso il Festival di Sanremo 2020, parla nuovamente Francesca Sofia Novello. Questa volta, la modella e compagna di Valentino Rossi lo fa attraverso il suo canale Instagram. La sua reazione è tesa a chiarire il suo punto di vista definitivamente: "Di passi indietro non ne vogliamo fare, di passi avanti dobbiamo farne molti. Non abbiamo bisogno di queste polemiche sciocche e inutili, il vero terreno di scontro è quello dei pari diritti e delle pari opportunità". Leggi la notizia su tv.fanpage

