Roma, smantellato l’innovativo piano-rifiuti. Chi fa affari con la ‘monnezza’ non molla l’osso (Di domenica 19 gennaio 2020) La recente negazione di archiviazione dell’indagine sulle presunte pressioni subite dai vertici di Ama, la municipalizzata dei rifiuti della capitale, per non iscrivere più a bilancio 18 milioni di euro per i servizi cimiteriali, è un segnale positivo per il “far-west della monnezza” a Roma. Nei prossimi mesi, la magistratura svolgerà ulteriori indagini per verificare se sarà necessario un processo per alcune figure chiave del Campidoglio oppure se archiviare il tutto. Almeno si chiarirà per quale motivo per diversi anni quei fondi sono stati regolarmente inseriti nel bilancio della municipalizzata per poi, all’improvviso, non esserlo più. Cambio di prospettiva che ha portato, nel febbraio scorso, alle dimissioni dell’allora assessora Pinuccia Montanari e, successivamente, al licenziamento dei vertici di Ama. Il piano per la gestione dei materiali post-consumo 2017-2021, approvato con ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

