Roma | Kluivert | «Sono felice se posso giocare e aiutare la squadra»

Parma Roma - i convocati di Fonseca : torna Kluivert : Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera in Coppa Italia contro il Parma Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani sera contro il Parma in programma al Tardini alle 21.15. tornano disponibili sia Justin Kluivert che Davide Santon.

Roma - Fonseca in conferenza : indicazioni su Pellegrini e Kluivert. “Petagna? Mi piace…” : “Noi abbiamo visto la Spal e sono una buona squadra. Tra le migliori per organizzazione difensiva e difficile da affrontare. I giocatori lo sanno”. Esordisce così, in conferenza stampa, il tecnico della Roma Paulo Fonseca. “Non voglio parlare della partita con il Wolfsberger, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento. Solo in due gare è mancato l’approccio: Samp e Wolfsberger, appunto. La squadra domani giocherà ...

Roma-Spal - le probabili formazioni : tornano Kluivert e Pellegrini - spazio a Paloschi : Roma-Spal, le probabili formazioni – All’Olimpico andrà in scena il posticipo delle 18 della domenica di Serie A. Di fronte Roma e Spal. I giallorossi cercano di dare continuità agli ultimi risultati in campionato. La vittoria di Verona ha ridato fiducia alla squadra di Fonseca, qualificatasi anche per i sedicesimi di Europa League, pur rischiando contro il Wolfsberger. Dall’altra parte una squadra in netta difficoltà. La ...

Roma - buone notizie per Fonseca. Kluivert rientra in gruppo : Roma, dopo il pareggio europeo arrivano buone notizie per Fonseca. L’olandese recupera dall’infortunio e si allena col resto del gruppo Justin Kluivert fa sorridere Paulo Fonseca. L’esterno olandese si era fermato nella trasferta di Verona contro l’Hellas, quasi due settimane fa. Il problema è stato smaltito dal giocatore della Roma. Nell’allenamento odierno, l’ex Ajax ha lavorato con il resto del gruppo. ...

Roma - apprensione per l’infortunio di Kluivert : le condizioni dell’esterno olandese : Il giocatore giallorosso ha dovuto abbandonare il terreno di gioco durante il match con l’Hellas Verona per infortunio Serata dolce-amara per Justin Kluivert a Verona, l’esterno olandese infatti ha prima sbloccato il risultato segnando il gol dello 0-1, per poi abbandonare il terreno di gioco per infortunio. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Una problema di non poco conto che verrà monitorato in maniera approfondita nella giornata ...

DIRETTA/ Verona Roma - risultato 1-1 - streaming tv : Faraoni risponde a Kluivert : DIRETTA Verona Roma streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita valida per la 14giornata di Serie A.

Infortunio Kluivert : dà una spallata e si fa male - per la Roma entra Perotti : Infortunio per Kluivert, tegola per la Roma: il giocatore commette fallo su un avversario e si ferma! Le condizioni dell’olandese Justin Kluivert, vittima di un Infortunio, costringe la Roma ad un cambio forzato nel match contro l’Hellas Verona. Il giallorosso, colpendo un avversario fallosamente con una spallata da dietro al 33′, si fa male e rimane a terra. Al suo posto dentro Perotti. Resta da capire l’effettiva ...

Verona-Roma 1-1 diretta Vantaggio di Kluivert - pari di Faraoni : Verona e Roma si affrontano questa sera nel posticipo domenicale delle ore 20.45. Gli scaligeri, dopo il successo della scorsa settimana sulla Fiorentina, giocano nuovamente di fronte ai propri...

Istanbul Basaksehir-Roma 0-3 - Europa League 2019-2020 : i giallorossi dominano ed ipotecano il pass per i sedicesimi coi gol di Veretout - Kluivert e Dzeko : La Roma, dopo il netto successo casalingo in Campionato col Brescia, rialza la testa anche in Europa sconfiggendo agevolmente per 3-0 l’Istanbul Basaksehir ed ipotecando la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020. Nella quinta giornata del girone J, i capitolini si sono imposti ad Istanbul sull’infernale campo del Basaksehir Fatih Terim Stadium fornendo una prestazione di alto livello e superando di un punto ...