Più di 20 smartphone Xiaomi verso MIUI 11 | China closed beta tanto diffusa da questo

Cosa controllare prima di comprare uno smartphone usato? Ecco i consigli Più importanti : comprare uno smartphone Android usato può essere una buona idea, purché siate ben attanti ad alcune cose

Super convenienti gli smartphone 5G Huawei già nel 2020 a poco Più di 100 euro? : Il 2020 sarà l'anno degli smartphone 5G, magari pure di quelli del brand Huawei. Le premesse ci sono tutte visto che dai vertici del produttore fanno sapere che, per quest'anno si punterà moltissimo proprio sui telefoni di ultimissima generazione, per ogni gamma di mercato, anche quella entry level. Cosa significa dunque che Huawei punterà molto proprio sugli smartphone 5G? In sostanza, la strategia si declinerà con lancio di sempre più ...

AnTuTu conferma gli smartphone Più performanti del momento con la classifica aggiornata : AnTuTu pubblica la classifica dei migliori 10 smartphone performanti di dicembre 2019

Da febbraio 2020 WhatsApp non funzionerà Più su questi iPhone e smartphone Android : A partire da febbraio 2020, WhatsApp non funzionerà più su alcuni iPhone e alcuni smartphone Android particolarmente datati. La scelta è stata degli stessi sviluppatori dell'app, che non solo la elimineranno dall'App Store o dal Play Store, ma ne disattiveranno anche le connessioni ai server. Ecco tutti gli smartphone coinvolti.Continua a leggere

Lista finale degli smartphone sui quali WhatsApp non funzionerà Più a febbraio 2020 : quanti utenti davvero coinvolti : Su quali smartphone WhatsApp non funzionerà più dal 1 febbraio 2020? Mancano poco più di 15 giorni al fatidico appuntamento con l'app di messaggistica che non sarà più supportata, infatti, proprio da alcuni sistemi operativi Android ed iOS. Non è affatto da sottovalutare il clima di terrorismo psicologico che si è venuto a creare intorno alla questione per il quale tutti sembrano potenzialmente coinvolti dal ban forzato. In effetti, la nuova ...

Classifica smartphone copiati Più diffusi : tutti i modelli coinvolti : Vi siete mai chiesti quali siano gli smartphone copiati più diffusi, e di cui esistono i cloni più venduti? La risposta è stata fornita dal sito 'toutiao.com', che, sulla base dei risultati scaturiti sul portale di benchmark Master Lu, ha potuto risalire alla Classifica in questione, tutt'altro che lusinghiera (molti degli utenti potrebbero non essersi mai resi conto di aver acquistato un dispositivo contraffatto, ed essere quindi incappati in ...

Samsung è leader incontrastato anche nella classifica degli smartphone Più contraffatti : Secondo la piattaforma di benchmark Master Lu, Samsung sarebbe al primo posto, nel 2019, anche tra gli smartphone contraffatti.

Quali sono gli smartphone Più resistenti del 2019? Ecco vincitori e vinti di JerryRigEverything : Arrivano i vincitori e i vinti di JerryRigEverything con gli smartphone più resistenti del 2019. Ecco chi l'ha spuntata quest'anno e tutte i dettagli in proposito, con annesso il video del noto youtuber.

Le app per smartphone Più costose del mondo : Foto: Pixabay Ammettiamolo: abituati a trafficare con app perlopiù gratuite o del prezzo di pochi euro fa un certo effetto pensare che c’è chi arriva a spenderne anche 1000 per dare al suo smartphone una funzione in più. Ma succede e più spesso di quanto crediamo. Le ragioni per cui c’è chi decide di spendere cifre a due o tre zeri per un’app sono diverse. Pura questione di status per qualcuno: l’icona di un’app costosa, di cui è noto il ...

Google vuole rendere gli smartphone Android Più sicuri con queste nuove regole di Project Zero : Il team di Google che lavora a Project Zero ha annunciato un'importante novità che riguarda i tempi di diffusione dei dettagli relativi alle vulnerabilità

Creata in Australia - la batteria Più efficiente al mondo : energia allo smartphone per 5 giorni e oltre 620 miglia per l’auto elettrica : Un team di ricerca Australiano ha sviluppato quella che è stata definita la batteria al litio-zolfo più efficiente al mondo, che sarebbe in grado di fornire energia a uno smartphone per cinque giorni consecutivi. Gli sviluppatori Australiani sostengono che la batteria, che utilizza zolfo a basso costo negli elettrodi, potrebbe anche alimentare un veicolo elettrico per percorrere oltre 620 miglia, stando alla pubblicazione dei dati sulla ...

Codice Stradale : multe Più alte per chi usa smartphone alla guida : La cause più frequenti di incidente stradali sono l’alta velocità e l’uso dello smartphone durante la guida. Per questa ragione la Camera è determinata ad esaminare e votare alcune modifiche al Codice Stradale atte a migliorare le condizioni di sicurezza sulle strade. Una prima norma in programma riguarda un deciso inasprimento delle multe per coloro che vengono fermati perchè visti utilizzare lo smartphone durante la guida. Il ...

La classifica AnTuTu di dicembre 2019 mostra gli smartphone cinesi Più performanti : Le classifiche di AnTuTu dedicate agli smartphone più performanti tra i flagship e nella fascia media sono dominate da vivo, ma OPPO è pronta a riscriverle.

Più stabile EMUI 10 su alcuni smartphone Huawei da oggi 4 gennaio : report aggiornato : Arrivano segnali confortanti in queste ore per quanto riguarda determinati smartphone Huawei, soprattutto quelli che avevano bisogno di maggiore stabilità dopo aver assaggiato l'aggiornamento con EMUI 10 nello scorcio finale del 2019. Dopo aver analizzato pochi giorni fa la nuova ondata di device destinati a fare questo step nei prossimi mesi, legati anche al brand Honor, oggi tocca concentrarsi sui prodotti che vedono migliorata la propria ...