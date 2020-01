Phil Spencer mostra con orgoglio le sue statistiche da giocatore Xbox dell'ultimo decennio (Di domenica 19 gennaio 2020) Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft, non ha mai nascosto al mondo di essere un assiduo videogiocatore, nonostante la propria posizione non gli conceda molto tempo libero per divertirsi. Se anche voi siete curiosi di sapere come se la cava Spencer con una console Xbox, quando non è occupato a dirigere l'intero carrozzone, allora c'è una bella notizia per voi: grazie al sito TrueAchievements.com, possiamo finalmente dare un'occhiata alle statistiche gaming di Spencer, degli ultimi 10 anni.Il sito, infatti, vi permette di inserire il vostro Gamertag Xbox, dal quale verranno estrapolati tutti i dati principali di gioco, come titoli giocati, achievement sbloccati, il valore complessivo dei giochi posseduti e così via, per essere poi messi in bella mostra in un'immagine riassuntiva.Phil Spencer lo ha fatto, ma quali saranno i suoi risultati? Potete ammirarli voi stessi qui di ... Leggi la notizia su eurogamer

