Nuova manifestazione a Hong Kong, feriti diversi poliziotti (Di domenica 19 gennaio 2020) Riprendono le proteste ad Hong Kong. Scontri manifestanti e forze dell’ordine. diversi gli agenti feriti e le persone arrestate. Hong Kong – Dopo un periodo di pausa sono riprese le proteste ad Hong Kong. Nella giornata di domenica 19 gennaio 2020 migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare il proprio dissenso contro l’attuale amministrazione. Negli scontri sono rimasti feriti diversi poliziotti mentre alcuni dimostranti sono stati arrestati dagli inquirenti. Le forze dell’ordine hanno utilizzato gli idranti per disperdere la folla. La situazione sembra essere tornata alla normalità ma la tensione resta alta in tutto il Paese. Disordini ad Hong Kong: diverse le persone arrestate I disordini ad Hong Kong sono ripresi dopo un lungo periodo di tregua. Le manifestazioni, iniziate nell’estate del 2019, sono riprese nei primi giorni del ... Leggi la notizia su newsmondo

