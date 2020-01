No, la storia di Daniele non ha avuto (ancora) un lieto fine: presentata un’interrogazione parlamentare (Di domenica 19 gennaio 2020) Doveva essere questione di giorni. Appena riaperti gli uffici competenti, dopo la pausa natalizia, doveva essere deliberato l’inserimento di Daniele – 27 anni e affetto da una grave forma di autismo – in una casa famiglia di Roma, Villa Arcobaleno, aperta nell’aprile 2019 e pronta ad accoglierlo e a dargli prospettive diverse. E invece Daniele, è ancora lì: in una struttura di Santa Severa che non può rispondere alle sue esigenze e dalla quale i medici stessi dicono che dovrebbe andare via, per ricevere l’assistenza a cui ha diritto. È la battaglia che porta avanti da quasi un anno mamma Maria, 63 anni e socia di Ara Onlus, Associazione Risorse Autismo. Daniele avrebbe bisogno di un’assistenza socio-integrata, non (solo) dei tanti psicofarmaci che già prende. Tempi tecnici, assicuravano a Open a inizio anno l’assessora ai Servizi sociali del comune ... Leggi la notizia su open.online

