Meteo MILANO: aria più pulita, con SOLE e un po' di vento. Poi torneranno le nebbie (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà un miglioramento fin da domenica, con prevalenti schiarite in un contesto a tratti nuvoloso e con un po' di vento da est che perdurerà anche lunedì. Dopo inizio settimana, il rinforzo anticiclonico riporterà foschia e nebbia. Domenica 19: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da -2°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1031 hPa, in aumento. vento: in media da Sud-Est 5 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 1000 metri. Lunedì 20: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da -2°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1042 hPa, in aumento. vento: in media da Est 9 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri. Martedì 21: poco nuvoloso. Temperatura da -3°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1043 hPa, stazionaria. vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Mercoledì 22: foschia leggera. ... Leggi la notizia su meteogiornale

