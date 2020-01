Meteo, le previsioni per lunedì 20 gennaio: nubi sparse su tutto il paese (Di domenica 19 gennaio 2020) Meteo, le anticipazioni in vista della prossima settimana vedono l’arrivo di nubi sparse che impediranno un tempo soleggiato su tutto il paese Con l’inizio della prossima settimana l’Italia sarà invasa per larga parte da una coltre di nubi, soprattutto al Centro e sui settori meridionali del Nord. Ci saranno anche precipitazioni sparse. Rispetto a questa … L'articolo Meteo, le previsioni per lunedì 20 gennaio: nubi sparse su tutto il paese proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #19gennaio - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni di oggi 19 gennaio - SkyTG24 : Meteo a #Roma: le previsioni di oggi 19 gennaio -