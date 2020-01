Mercato Inter, Vecino sembra ormai ai margini: Everton e Siviglia su di lui (Di domenica 19 gennaio 2020) Mercato Inter, Vecino sembra ormai ai margini del progetto di Conte: Everton e Siviglia Interessati all’uruguaiano Nell’Inter che corre agli ordini di Antonio Conte, stona la posizione di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano sembrava essere entrato nelle grazie dell’allenatore, ma ora appare ai margini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vecino potrebbe partire già in questa sessione di gennaio. L’Everton di Carlo Ancelotti ed il Siviglia hanno preso informazioni sulla sua posizione, ancora più in bilico se dovesse arrivare Eriksen. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : La #ASRoma torna su Shaqiri, il primo contatto ufficiale #Inter-Chelsea per Moses: gli sviluppi di mercato dopo il… - AlfredoPedulla : I tifosi dell’Inter sono incredibili: ne arriva uno e pensano all’altro. Quando, quando, quando arriva? Il mercato… - MatteoBarzaghi : Inter a Lecce senza D’Ambrosio, Gagliardini e Asamoah infortunati, Young (solo 1 allenamento) e senza Vecino-Polita… -