MBAYE: «Dovevamo chiuderla. Errore sul gol? Mi prendo responsabilità» – VIDEO (Di domenica 19 gennaio 2020) Ibrahima MBAYE ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto dal Bologna contro l’Hellas Verona. Le sue parole (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Se l’Hellas Verona è riuscito a conquistare un punto al Dall’Ara contro il Bologna, gran parte del merito va a Ibrahima MBAYE, non proprio perfetto in occasione del gol di Borini. Queste le parole del rossoblù in zona mista. «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, nel primo tempo abbiamo fatto bene, adesso analizzeremo le cose che abbiamo eventualmente sbagliato. gol Borini? Lo stavo marcando io, se ho sbagliato qualcosa mi prendo la responsabilità» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

RaiSport : #Mbaye: 'Dovevamo difenderci meglio e chiudere la partita nel primo tempo facendo più gol. Dobbiamo cercare di lavo… -