Lecce Inter 0-0 LIVE: Babacar vicino al gol (Di domenica 19 gennaio 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Inter si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Inter 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 2′ Lukaku vicino al gol – Sfiora la rete il belga dopo un bel duetto con Lautaro: conclusione a lato di pochissimo 6′ Chance per Mancosu – Rispoli crossa da destra e trova Mancosu tutto solo sul secondo palo: calcia di prima ma colpisce male e da due passi spreca sopra la traversa. 12′ Tiro di Lautaro – Sensi recupera palla serve Lukaku che appoggia per Lautaro: l’argentino dal limite prova l’esterno che finisce alto sopra la traversa 19′ Gol annullato a Lukaku ... Leggi la notizia su calcionews24

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza della vigilia di Lecce-Inter, prima giornata del girone di ritorno - Inter : ?? | THROWBACK Alcuni gioielli nerazzurri direttamente da Lecce ?? Ricordate tutti questi 5? gol? [Spoiler: conti… - Inter : ?? | TIMELAPSE ?? Stadio 'Via del Mare' - Lecce ?? #LecceInter #FORZAINTER ???????? -