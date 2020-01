Iva Zanicchi dice che oggi le farebbero cantare «Prendi questa mano, rom» (Di domenica 19 gennaio 2020) Iva Zanicchi è stata intervistata e ha condiviso una serie di ricordi di gioventù e di idee sul mondo attuale, comprese le ragioni per cui è entrata in politica. Tra le frasi dette sicuramente da notare la reazione alla constatazione «Nel 1969 lei vinse con Zingara». La Zanicchi se ne è uscita con un allusivo «oggi mi farebbero cantare “Prendi questa mano, rom…”». Le ragioni per cui Iva Zanicchi è entrata in politica? Ce n’è una, suo padre. LEGGI ANCHE >>> Iva Zanicchi vorrebbe mandare a f*****o Carola Rackete Iva Zanicchi: «Ho fatto politica per vendicare mio padre» La ragione per cui Iva Zanicchi si è data alla politica è una sola, vendicare il padre. «Si candidò per il Psdi: prese un solo voto, il suo. Neanche quello della moglie. Lui la afferrò per il collo, furibondo. Lei rispose: “Non posso andare all’inferno per colpa tua!”. Il parroco le aveva ... Leggi la notizia su giornalettismo

