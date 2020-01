Inps, partono i controlli per chi chiede sussidi: anche sui conti correnti (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Istituto di Previdenza Sociale da gennaio 2020 inizierà a fare dei controlli sul patrimonio mobiliare, sui saldi dei conti correnti e sulle giacenze di coloro che richiedono prestazioni sociali. Qualsiasi contribuente richieda l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) dal 1° gennaio 2020 per ottenere prestazioni sociali potrà usare la dichiarazione sostitutiva precompilata, ma potrebbe subire … L'articolo Inps, partono i controlli per chi chiede sussidi: anche sui conti correnti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

insindacabili : #ISEE 2020: partono i controlli di Agenzie delle Entrate - -