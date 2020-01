Incidenti in montagna, sciatore morto a Champoluc (Di domenica 19 gennaio 2020) Ancora un incidente sulle piste da sci: a Champoluc, nel comprensorio sciistico del Monterosa, è morto un uomo di circa 60 anni, probabilmente di origine inglese. Il cadavere è stato ritrovato dagli addetti alla ricognizione delle piste durante la chiusura degli impianti. Il corpo si trovava fuori pista, in mezzo al bosco, e non è escluso che lo sciatore sia morto a causa dell'impatto contro un albero. Sempre oggi, domenica 19 gennaio, in Valle d'Aosta due sciatori hanno riportato gravi ferite in altrettanti Incidenti sulle piste. Il primo episodio ha visto coinvolto un 13enne, a Cervinia, mentre il secondo una 28enne milanese, a Courmayeur. Entrambi gli sciatori sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, con prognosi riservata. Leggi la notizia su tg24.sky

