Il fallo di mano di Allan era da rigore? (Di domenica 19 gennaio 2020) L’unico episodio controverso della gara di ieri tra Napoli-Fiorentina è indubbiamente il tocco di mano di Allan, era rigore o no? Quando il Napoli era ancora fermo sullo 0-0, Luperto colpisce di testa per liberare l’area del Napoli e Allan salta. Ha il braccio destro altissimo. Quando ricade, il braccio si abbassa e colpisce il pallone. Pasqua rivede l’episodio al Var ma ha lasciato proseguire. Due letture differenti quelle proposte dal Corriere dello Sport e dalla Gazzetta. Sul Corriere, la moviola di Edmondo Pinna propende per la punibilità del braccio del brasiliano “Il tocco c’è, il braccio è alto e in posizione innaturale (lo si apprezza dalla telecamera retroporta, lì penalty senza troppe discussioni), vero anche che è semigirato e il pallone arriva quasi inaspettato (altra inquadratura, non punibile). Pasqua all’OFR lo valuta non punibile, ma…” Mentre la Gazzetta assolve Allan ... Leggi la notizia su ilnapolista

OfficialASRoma : Sì! @D_10Perotti trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Alex Sandro. DAJE ROMA!… - juventusfc : 64' | Dopo un'azione caratterizzata da un palo colpito da Dzeko e una super parata di @13Szczesny13 su Under, l'arb… - napolista : Il fallo di mano di #Allan era da rigore? Due letture differenti per Il Corriere dello Sport e la Gazzetta che no… -