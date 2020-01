Di Maio pensa alla ‘fase 2’ del M5s: non più solo un capo politico, ma un comitato alla guida (Di domenica 19 gennaio 2020) Luigi Di Maio, in un colloquio con 'la Repubblica', pensa a una riorganizzazione del M5s, e una ridiscussione della leadership. In vista degli Stati generali di marzo il capo politico annuncia la creazione di un "comitato", che possa dividere le responsabilità e rielaborare i valori e i contenuti, ripensando a nuovi obiettivi. Leggi la notizia su fanpage

