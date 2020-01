Craxi, in mille ad Hammamet per i 20 anni dalla morte. Il custode del cimitero: «Mi aiutò quando ero malato» (Di domenica 19 gennaio 2020) dal nostro inviatoHammamet Saranno in mille - ?Come i garibaldini?, dice la figlia Stefania - i socialisti italiani ma anche i cittadini tunisini che stanno arrivando al cimitero... Leggi la notizia su ilmattino

Ilconservator : RT @SecolodItalia1: In mille al cimitero di Hammamet per ricordare Craxi. Il Pd si spacca pure sul morto - nieddupierpaolo : RT @BerniCurenai: In mille al cimitero di Hammamet per ricordare Craxi. Il Pd si spacca pure sul morto - Notiziedi_it : A Hammamet il ricordo di Craxi. La figlia Stefania: “Siamo in mille, come con Garibaldi” – La Stampa -