Benevento-Salernitana, indetta la “Giornata Giallorossa”: prevendita da domani (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento Calcio comunica che, in occasione della gara Benevento-Salernitana, 22^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma domenica 2 febbraio, alle ore 21:00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”, sarà indetta la “Giornata Giallorossa”. Per la suddetta gara, il Gruppo Operativo di Sicurezza, ha adottato le seguenti prescrizioni: – Nel settore Curva Sud locale vendita dei tagliandi, presso le ricevitorie autorizzate, solo ai residenti di Benevento e provincia e ai possessori della Fidelity Card del Benevento Calcio; – Incedibilità dei titoli d’ingresso. MODALITA’ E TERMINI: – DIRITTO DI PRELAZIONE PER GLI ABBONATI Da lunedì 20 gennaio, ore 10:00, a domenica 26 gennaio (ore 23:59) i titolari di un abbonamento per la stagione in corso avranno la possibilità di acquistare il tagliando (scegliendo lo stesso posto occupato durante le altre partite ... Leggi la notizia su anteprima24

