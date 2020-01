Australian Open 2020, il tabellone completo (Di domenica 19 gennaio 2020) Il tabellone e i risultati degli Australian Open 2020, il primo Grande Slam della stagione. Sinner ‘sogna’, Berrettini per la conferma. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Il tabellone e i risultati degli Australian Open 2020, il primo Grande Slam della stagione tennistica. Gli italiani sognano un grande risultato. Il tabellone maschile Di seguito il tabellone completo maschile degli Australian Open, il primo Grande Slam della stagione. Il primo turno 1 Nadal-DellienDelbonis-SousaQ Eubanks-Q SojowczykLL Kovalik-27 Carreno-BustaKyrgios-SonegoCuevas-SimonUchiyama-YmerQ Vilella-16 Khachanov10 Monfils-LuKarlovic-PospisilDuckworth-BedeneQ Gulbis-20 Auger-Aliassime29 Fritz-Q GriekspoorQ Ivashka-AndersonWC Bolt-RamosMannarino-5 Thiem4 Medvedev-TiafoeKoepfler-Q MartinesWC Gaston-MunarPopryn-28 Tsonga19 Isner-MonteiroQ Tabilo-Q ... newsmondo

RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - OA_Sport : Australian Open 2020, Bautista Agut: “Competere in queste condizioni può essere molto pericoloso” -