Antisemitismo in Italia, Salvini: “È colpa dei migranti musulmani” (Di domenica 19 gennaio 2020) In un’intervista al giornale israeliano ‘Israel Ha-Yom’ Matteo Salvini ha dichiarato che il crescente Antisemitismo in Italia e in Europa è dovuto all’arrivo di migranti di fede Musulmana. Inoltre il leader della Lega ha promesso che quando sarà premier riconoscerà Gerusalemme capitale di Israele. Salvini: “Antisemitismo è colpa dei migranti musulmani” “La massiccia presenza di immigrati provenienti da paesi musulmani contribuisce alla diffusione dell’Antisemitismo anche in Italia”, ha dichiarato Matteo Salvini al quotidiano israeliano ‘Israel Ha-Yom’. “C’è – ha continuato il leader della Lega – un Antisemitismo dell’estrema destra e dell’estrema sinistra. Pensiamo a Jeremy Cornyn o ad attivisti della sinistra in Germania che non vogliono essere come i nazisti eppure si trovano a ... Leggi la notizia su notizie

