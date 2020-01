23 giorni dopo (Di domenica 19 gennaio 2020) Un uomo di 30 anni sopravvive miracolosamente a una pericolosa esperienza, dopo essere stato esposto senza alcuna protezione alle temperature glaciali dell’Alaska. Mentre molti si sono goduti il calore delle loro case, circondati dai loro parenti durante le tradizionali feste di Natale e capodanno, l’americano Tyson Steele ha vissuto un terribile incubo ghiacciato. La sua capanna situata in una parte remota dell’Alaska, ha preso fuoco per caso e con lei non solo tutti i suoi beni e oggetti personali, ma anche il suo amato e fedele compagno. Il suo cucciolo di labrador era completamente privo di protezioni, e solo, di fronte alle temperature glaciali della zona. “Non ho parole per questo dolore, si chiamava Phil ed era il miglior cane del mondo”, ha detto il sopravvissuto. Ero isterico. Non ho parole per descrivere il dolore, era solo un grido … Mi ... bigodino

DiMarzio : #Milan, ecco Ante #Rebic ?? Primi due gol in rossonero è tre punti a #SanSiro dopo 80 giorni ?? - OptaPaolo : 1540 - Ante #Rebic ha ritrovato il gol in Serie A dopo 1540 giorni: non segnava una rete nella competizione dal nov… - il_pucciarelli : Campo base della M4 di Milano, quindi cantiere “pubblico”. Dentro gli operai in assemblea proclamano sciopero dopo… -