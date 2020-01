WTA Adelaide 2020: trionfo Barty, l’australiana supera in due set Yastremska (Di sabato 18 gennaio 2020) Ashleigh Barty ha trionfato nel torneo WTA di Adelaide. La padrona di casa si è liberata in finale in due set (6-2 7-5) dell’ucraina Dayana Yastremska. E’ stata una partita molto veloce, durata meno di un’ora e mezza, con la numero uno del mondo capace di mettere in campo tutte le proprie qualità. Quest’ultima è stata la vera dominatrice del torneo nel quale ha concesso solo due set alle avversarie. . Inizio fantastico per Barty che al terzo game piazza subito il break. Questa situazione di punteggio condiziona inevitabilmente il match, con la tennista ucraina costretta a rischiare e la numero uno del ranking che riesce a gestire. A chiudere definitivamente il primo parziale un nuovo break della padrona di casa al settimo gioco. Secondo set decisamente più equilibrato e coinvolgente. Barty parte subito alla grande strappando il servizio all’avversaria nel ... Leggi la notizia su oasport

