Video delle Sardine con ragazzo deriso da Salvini: non lavoro più (Di sabato 18 gennaio 2020) Roma, 18 gen. (askanews) – Il profilo Facebook 6000Sardine ha postato un Video in cui Mattia Santori affianca Sergio Echamanov, il ragazzo dislessico che non lavora più dopo che il leader leghista Matteo Salvini lo ha messo alla gogna sui suoi social. “Siamo qui con Sergio e Lorenzo – esordisce il leader delle Sardine – perché purtroppo ci va di sorridere davanti all’ennesimo caso in cui ci sarebbe da piangere, perché Sergio oltre a parlare davanti alle piazza a 21 anni avrebbe un lavoro che rischia di perdere o forse ha già perso, perché le solite buffonate di Salvini o altri buffoni, hanno scatenato nella vita reale un sacco di odio e quindi per le minacce che ha ricevuto gli è stato consigliato di non lavorare più”. “Mi è stato consigliato anche dal mio avvocato – ha spiegato Sergio da parte sua – un periodo un po’ ... Leggi la notizia su notizie

