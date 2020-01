Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 09:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DEL TRATOT URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE RIMAMENDO SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA A SUTRI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE VIA DELLA STAZIONE IN DIREZIONE VITERBO IN PROVINCIA DI RIETI ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE SULLA REGIONALE 4BIS DEL TERMINILLO E SULLA STRADA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO FERROVIARIO DELLA FL5 Roma CIVITAVECCHIA RALLENTATO PER GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI DA CLAUDIO ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus est - Ripristinata la viabilità in via Teano, dopo incidente, la linea 412 riprende il norma… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus est - linee 163-211-309-448 ripristinata la viabilità su corsia preferenziale dopo incident… -