Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2020 ore 08 | 30

Viabilità DEL 18 GENNAIO 2020 ORE 8.20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO DELL'INFOMOBILITA' DELLA Regione Lazio IN REDAZIOINE MANUELA CIAMPI IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA IL TRAFFICO E' ANCORA SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO TRATTO INTERNO CI SONO CODE DA VIA OSTINENSE A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE A FRASCATI DALLE 8.00 DI OGGI FINO A CESSATE ESIGENZE SARA' CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA OTTAVIANI TRA VIA DELLE FRATTE E VIA CAVOUR PER LAVORI SMONTAGGIO PONTEGGI METALLICI PER IL TASPORTO PUBBLICO:FINO AL 4 FEBBRAIO IL CAPOLINEA DELLA LINEA DI MINIBUS 119 DA PIAZZA VENEZIA SARÀ SPOSTATO A PIAZZA SAN MARCO, PER LASCIARE SPAZIO A SONDAGGI PROPEDEUTICI ALLA COSTRUZIONE DELLA PREVISTA STAZIONE DELLA METRO C. IN FINE PRESSO LO STADIO OLIMPICO DI Roma NEL POMERIGGIO SI SVOLGERA'

