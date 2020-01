Serie A, Lecce-Inter: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 18 gennaio 2020) Serie A, Lecce-Inter: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio, allo stadio Via Del Mare di Lecce, giocheranno Lecce e Inter. La partita sarà valida per la 20esima giornata di Serie A. Il Lecce oggi occupa la quartultima posizione in classifica con 15 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Parma per 2-0. Periodo nero per i salentini, che arrivano a quest’importante sfida da quattro sconfitte consecutive. Da aggiungere che sono ancora senza successo in casa: riusciranno a sfatare il tabù contro l’ex capolista? L’Inter è in seconda posizione in classifica a 46 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro l’Atalanta per 1-1. Uno stop che ha fatto perdere la testa della graduatoria ai nerazzurri, che devono inseguire nuovamente la Juventus. Il successo infrasettimanale in Coppa Italia ha aumentato la ... Leggi la notizia su termometropolitico

sportli26181512 : LIVE Alle 15 Lazio-Samp: Immobile con Caicedo. Out Quagliarella, Caprari titolare: LIVE Alle 15 Lazio-Samp: Immobil… - tuttosport : #Inter, #Conte: '#Young out con il #Lecce. #Politano? Si sentiva già a #Roma'????? - lazarismo : RT @DiMarzio: #SerieA | #Inter: tra #LecceInter e il #calciomercato, ecco le parole di #Conte in conferenza stampa ??? -