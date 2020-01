Ritrovato dipinto di Klimt rubato 22 anni fa: arriva la conferma (Di sabato 18 gennaio 2020) Gli appassionati d’arte (e non solo) attendevano con ansia questa notizia e, dopo un intero mese di indagini, è stata confermata l’autenticità del quadro “Ritratto di signora” di Gustav Klimt. Il dipinto è stato Ritrovato a Piacenza il 10 dicembre scorso, nascosto nella nicchia del muro esterno della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Un dipinto Ritrovato dopo ben 22 anni Si può quindi affermare con assoluta certezza che l’opera in questione è la stessa trafugata quasi 22 anni fa, il 22 febbraio 1997, proprio nella Galleria d’arte dove, a distanza di tanti anni, è stata ritrovata. Tale quadro era stato acquistato dal collezionista Giuseppe Ricci Oddi nel lontano 1925 ed era stato conservato nella sua galleria fino all’anno del furto. Lo affermano senza alcun dubbio gli esperti ministeriali nominati dalla Procura: Diego Cauzzi, funzionario per le tecnologie Pilotta di Parma, ... Leggi la notizia su thesocialpost

DanielaComaschi : RT @TheBlogArtPost: #Piacenza ritrova il suo #Klimt! Oggi è stata confermata l’autenticità del #dipinto ritrovato a #dicembre in una nicchi… - RomyHellas : Il dipinto ritrovato per caso in un sacco della spazzatura in Italia è un #Klimt - Faust89823700 : RT @TinaAnceschi: Senza dubbio è molto bello il suo ritratto prima rubato poi ritrovato, ma in un giorno così buio e piovoso preferisco la… -