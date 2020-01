Quali auto possono circolare la prossima settimana a Roma? (Di sabato 18 gennaio 2020) A Roma oggi tornano in strada 700mila auto diesel, ma domani scatta la domenica ecologica. Dopo il blocco settimanale la pioggia pronosticata dalle previsioni del tempo ha spinto il Comune a concedere una tregua sul fronte dei divieti, resi comici dal fatto che quelli dei vigili e i mezzi ATAC e AMA vadano comunque a gasolio. Il problema però si ripropone per la prossima settimana, mentre è certificato che il blocco delle Euro 6 è stata una mossa inutile. Quali auto possono circolare la prossima settimana a Roma? Questo perché, a guardare i dati delle centraline che rilevano quotidianamente i livelli di polveri sottili nell’aria, durante i divieti, come una beffa, sono cresciuti ogni giorno di più: lunedì, quando ancora il blocco ai diesel no nera scattato, si erano registrati sforamenti dei limiti di legge in 8 centraline su 13. Il giorno dopo è partito il maxi-fermo e, pronti-via, si ... Leggi la notizia su nextquotidiano

