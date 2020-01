Primavera 1, Cagliari Inter: cronaca e tabellino (Di sabato 18 gennaio 2020) Ad Asseminello, la 15ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Cagliari e Inter: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti (Elena Accardi, inviata ad Assemini) – Il primo tempo, caratterizzato dal forte vento, vede protagonisti prevalentemente i rossoblù che creano tanto ma non trovano la conclusione. Nella ripresa i padroni di casa trovano subito il gol con Gagliano: cross di Contini, velo di Marigosu e il numero 11 sigla il vantaggio. Al 71′ però i nerazzurri mettono a segno il pari con un tiro da dentro l’area di Mulattieri. Nonostante entrambe le compagini abbiano avuto provato a cercare la rete vittoria, la gara termina con un pari per 1-1. Una gara combattuta che vede la conquista di un punto da parte di entrambe le formazioni. Migliore in campo: Gagliano, Mulattieri Cagliari Inter 1-1: risultato e tabellino Cagliari: Ciocci; Porru, Boccia, ... Leggi la notizia su calcionews24

Inter : ??? | FORMAZIONI #CagliariInter chiude il girone di andata dei ragazzi allenati da Armando Madonna! ?? Ecco le form… - Inter : ?? | FINITA! Mulattieri pareggia la rete di Gagliano: #CagliariInter termina con il risultato di 1-1! Il report de… - ElelovesInter : Primavera, Mulattieri salva l'Inter contro il Cagliari -