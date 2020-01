No al riso bianco | Ecco perché non dovresti mangiarlo (Di sabato 18 gennaio 2020) Abbiamo ampiamente parlato dei cibi raffinati e approfondito la lavorazione e alcuni dettagli al quanto indicativi. Oggi vogliamo focalizzarci sul riso bianco, di largo consumo e, erroneamente, etichettato come dietetico. No al riso bianco e sì al riso integrale. Qui scoprirete perché sarebbe bene evitarlo soprattutto per chi è a dieta perché dovreste preferire alimenti … L'articolo No al riso bianco Ecco perché non dovresti mangiarlo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

_Biscot_ : @giusy98_juvee 'UN BICCHIERE D'ACQUA CALDA E RISO IN BIANCO LESSO' - llhgtyi : @lali55950761 Le zucchine crude, il solito riso in bianco e la pasta condita male ?????? - Edoardoleicorre : Il fatto che abbia voglia di una pizza vuol dire che sono guarita o è dovuto al fatto che in tutto il giorno ho man… -