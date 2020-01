Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPrimo impegno del girone di ritorno per il Napoli, in campo alle 20.45 al ‘San Paolo’ contro la Fiorentina. Gattuso non cambia, eccezion fatta per la corsia di sinistra con Mario Rui che siederà in panchina. Di Lorenzo confermato centrale di difesa con Hysaj terzino destro e Luperto a sinistra fiducia a Fabian Ruiz in regia, tridente Callejon-Milik-Insigne. Queste le scelte dei due allenatori: Napoli – Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto, Allan, Fabian, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso. Fiorentina – in attesa L'articolo Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

