"Mio padre diceva che non avrei fatto un soldo". La vita segreta di Jennifer Aniston - (Di sabato 18 gennaio 2020) Carlo Lanna Si torna a parlare del passato di Jennifer Aniston che, dalle prime indiscrezioni, non è stato affatto facile a causa di un rapporto conflittuale con il padre Ora è un’attrice di successo, capace di interpretare sia ruoli comici che drammatici. Jennifer Aniston ha faticato per diventare l’icona che è oggi, ha fatto tanta gavetta, ma alla fine gli sforzi sono stati ripagati. Celebre volto di "Friends" ed ex moglie di Brad Pitt, la Aniston ha trovato un nuovo modo per esprimere la sua vena artistica. È tornata infatti in tv nella prima serie di Apple, in cui interpreta una giornalista in "The Morning Show", alle prese con storia al tempo del Metoo. Un ruolo che ha fatto tornare in auge la sua immagine, tanto che nell’ultimo numero dell’anno del magazine The People, Jennifer Aniston è stata eletta una fra le persone più influenti del 2019. Ma nell’intervista che ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

