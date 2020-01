Lutto per Celine Dion: morta a 92 anni la madre Therese (Di sabato 18 gennaio 2020) Si è spenta all’età di 92 anni Therese Dion, mamma della cantante Celine. A dare il triste annuncio la stessa artista canadese attraverso un toccante messaggio su Instagram, a corredo di una foto in bianco nero della sua famiglia. È morta Therese Dion “Mamma, ti amiamo cosi’ tanto… Dedichiamo lo spettacolo a te stasera e … L'articolo Lutto per Celine Dion: morta a 92 anni la madre Therese proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

