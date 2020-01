Grande Fratello Vip: le lacrime di Denver dopo la nomination (Di sabato 18 gennaio 2020) Una brutta puntata per Andrea Denver, modello e influencer, che si è ritrovato in nomination e dovrà affrontare al televoto Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. I motivi della nomination sembrano essere le dichiarazioni che ha fatto nei giorni precedenti riguardanti Elisa De Panicis, con cui in passato ha avuto un flirt, che poco sono piaciute al pubblico ed ha deciso di nominarlo. Lo sfogo di Andrea Denver La sue reazione non è tardata ad arrivare e conclusa la puntata si sfoga dapprima con Rita ed in seguito con Antonella Elia che prova a consolarlo. La paura più Grande del modello è quella di dover abbandonare la casa senza essersi fatto conoscere veramente dagli inquilini della casa e dal pubblico a casa. Denver è davvero provato da questa situazione, tant’è che si lascia scendere anche qualche lacrima: “Mi dispiace che in generale non esista nelle persone il ... Leggi la notizia su notizie

