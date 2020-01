Calciomercato, tutte le operazioni delle squadre di Serie A (Di sabato 18 gennaio 2020) Calciomercato invernale 2020: tutti gli acquisti e le cessioni della squadre di Serie A. tutte le ufficialità in tempo reale. MILANO – Al via il Calciomercato invernale del 2020 con le squadre della nostra Serie A che alzano il sipario sulle trattative condotte dai loro ds con lo scopo di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Calciomercato: gli acquisti e le cessioni delle squadre di Serie A Di seguito tutte le operazioni delle squadre di Serie A nella sessione invernale di Calciomercato: Atalanta Acquisti: Kulusevski (c, Parma, fp), Hecko (d, Slovan Bratislava, def), Calì (a, Catanzaro, fp), Caldara (d, Milan, pre), Vido (a, Crotone, fp), Monachello (a, Pordenone, fp), Eleuteri (d, FeralpiSalò, fp), Zapata D. (a, Sampdoria, def)Cessioni: Kulusevski (c, Juventus, def), Zambataro (d, Ravenna, pre), Bertini (a, Hellas Verona, def), Eguelfi (d, ... Leggi la notizia su newsmondo

