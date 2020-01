VIDEO Dominik Paris quarto nella discesa della combinata di Wengen, l’azzurro lotta per il podio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dominik Paris ha concluso al quarto posto la discesa libera valida per la combinata di Wengen, prova della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’altoatesino ha interpretato discretamente l’ostico tracciato della pista Lauberhorn ed è in piena lotta per conquistare un buon piazzamento, fondamentale per continuare a sognare la Sfera di Cristallo. L’azzurro ha concluso a 79 centesimi di ritardo dall’austriaco Matthias Mayer, tra i grandi favoriti per la gara di domani ma che oggi non dovrebbe essere un grande fattore per il podio. Di seguito il VIDEO della discesa di Dominik Paris in occasione della combinata di Wengen. VIDEO discesa Dominik Paris nella combinata DI Wengen: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... Leggi la notizia su oasport

