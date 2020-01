Sondaggi elettorali Index: Movimento 5 Stelle, prosegue il calo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Index: Movimento 5 Stelle, prosegue il calo I Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita, andati in onda il 16 gennaio, registrano poche variazioni di consenso tra i partiti. La Lega, dopo un inizio anno in negativo, torna al segno più attestandosi al 31,5% (+0,2). Da vedere settimana prossima se la decisione della Consulta di bocciare il referendum sul Rosatellum proposto da 8 consigli regionali di centrodestra per arrivare a un sistema maggioritario puro, avrà effetto oppure no sul consenso del Carroccio. Poco Movimento anche tra i principali partiti che sostengono il governo Conte. Il Partito Democratico torna dal conclave con lo 0,1 in più. I dem ora sfiorano il 19%, in linea con la media Sondaggi nazionale. Le antenne del Nazareno sono sintonizzate sull’Emilia Romagna. Una vittoria il 26 gennaio potrebbe ribaltare gli scenari e dare nuova ... Leggi la notizia su termometropolitico

