Nonno a 38 anni, la gioia di Mirko: “E’ presto, ma sono pieno di gioia” (Di venerdì 17 gennaio 2020) A soli 38 anni è diventato Nonno. Mirko, diventato padre a soli 20 anni, si gode la lieta novità e si definisce pazzo per la nipotina appena nata. Non esiste evento che rechi più gioia che la nascita di un figlio o di un nipote. Lo sa bene Mirko, macellaio di Maerne (Venezia) che è … L'articolo Nonno a 38 anni, la gioia di Mirko: “E’ presto, ma sono pieno di gioia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

tonydelconte : Nonno Emilio, bolognese di 90 anni lancia appello: “Dobbiamo votare Salvini” – VIDEO - Animalistiitaly : Bianco come la neve nonno #Ghost, 15 anni d'età, taglia media è un dolcissimo cane in cerca #casa. Ha trascorso la… - myke0364 : @BradleyCooperlo @Corriere @NicoSavi Mi sa che sei più vecchio di me. Se non di anni visivamente me pari mi nonno...???????????? -