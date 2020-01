Napoli, visite mediche per Rrahmani: arriverà a giugno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – Il difensore centrale del Verona Rrahmani è giunto oggi a Roma per effettuare le visite mediche con il Napoli prima della firma del contratto. Il centrale gialloblù finirà la stagione in Veneto per poi raggiungere i ragazzi di mister Gattuso ad inizio estate. Dopo l’esito positivo delle visite mediche il 25enne firmerà un contratto da circa 1,8 milioni a stagione. Rrahmani è cresciuto, calcisticamente parlando, nella Dinamo Zagabria in Croazia ed è il capitano della nazionale del Kosovo. Il suo impatto nel campionato italiano ha subito colpito i dirigenti azzurri che hanno versato al Verona 12 milioni di euro più 2 di bonus. Dopo l’esito positivo delle visite mediche Rrahmani firmerà un contratto da circa 1,8 milioni a stagione. L'articolo Napoli, visite mediche per Rrahmani: arriverà a giugno proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

